بدء اختبارات قدرات كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج

أعلنت جامعة سوهاج بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، اليوم، وتستمر من اليوم حتى ٢٥ يوليو الجاري، وفقاً للخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الحامعة للتعليم والطلاب، أنه على الطلاب الراغبين فى إجراء اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية التقدم للتسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي :www.tansik.egypt.gov.eg، وتتم إلكترونياً عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، يلي ذلك سحب الملفات وملئها، مضيفاً أن الاختبارات ستتم بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وبدء الطلاب الجدد الراغبين فى الالتحاق بكلية تربية رياضية سوهاج التوافد منذ الصباح على الكلية دخولهم بوابة الاختبارات الرئيسية، وقياس درجات الحرارة، واتباع الإجراءات الاحترازية، مرورا بعدد من الاجراءات الادارية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد الله، عميد كلية التربية الرياضي بجامعة سوهاج، أن الاختبارات تتم لليوم الاول بسهولة ويسر، من خلال تذليل كافة العقبات أمام الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية من خلال تكليف فرق من اتحاد طلاب الكلية"سواعد الاختبارات" مع توفير كافة الاجراءات الاحترازية ومراعاة المسافات البينية أثناء الاختبارات والتقديم.

وأضاف عميد كلية التربية الرياضية، في تصريحات لـ "الدستور"أن إدارة جامعة سوهاج وفرت كافة الامكانيات المادية والمعنوية للطلاب.

من جانبه، شرح الدكتور محمد عثمان درديرى أحد المشاركين فى مساعدة الطلاب الجدد"سواعد الاختبارات"، الإجراءات التى يتبعها الطالب منذ دخول مقر الاختبارات وكيفية تقديم أوراقه حتى الحصول على موعد الاختبارات.

وأوضح درديرى أن الخطوة الاولى يتم مراعاة الاجراءات الاحترازية بالكشف الحرارى للطالب، قبل دخوله الى أماكن الاختبارات ثم التوجه الى لجنة الاستقبال لمراجعة أوراقه واستيفاء كافة البيانات، وتعريفه بنظام الدراسة داخل الكلية وكيفية الاختبارات.

وتابع: "ثم يقوم الطالب بالتوجه الى الخزينة وسداد الرسوم المقررة، وبعدها يتوجه لاستلام كراسة الشروط وملء البيانات بمساعدة طالب من الطلاب القدامى المتطوعين" سواعد الاختبارات"، ثم يرجع إلى الشباك المخصص لتسليم الملف والحصول على موعد الاختبار".

فى المقابل، يضيف محمد عمر أحد الطلاب المتقدمين للاختبارات أنه توقع مواجهة عدد من الصعوبات والإجراءات الروتينية، من الموظفين أثناء التقديم حتى فوجى بتعاون من الجميع وتقديم يد العون من زملائه القدامى، حتى تم التقديم والحصول على ميعاد فى اليوم الثاني للتقديم بسهولي ويسر، متقدما بالشكر لعميد الكلية وجميع العاملين والطلاب المعاونين على تعاونهم

وكانت كلية التربية الرياضية اشترطت على الطالب أن يكون حاضر لاختبارات القدرات بملابس رياضية عبارة عن : بالنسبة للبنين فانلة بدون أكمام، بنطلون قصير، شورت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض، مايوه، وبالنسبة للبنات، بنطلون تدريب، تي شيرت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض.