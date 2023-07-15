ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

أعمال مشروع فصل شبكة
أعمال مشروع فصل شبكة مياه الأمطار

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة أعمال مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والوقوف على نسب الإنجاز به، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، رئيس حي شرق، وجميع الجهات المعنية.

وخلال الجولة، ثمّن اللواء محمد الشريف، جهود جميع القائمين على المشروع، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول جذرية من شأنها أن تسهم بشكل كبير  في الحد من الآثار الناجمة عن الزيادة الكبيرة في كميات مياه الأمطار على محافظة الإسكندرية، خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح المحافظ، أنه تم البدء في تنفيذ ثلاثة مشروعات أخرى ضمن مشروعات المرحلة الأولى من الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في نطاق أحياء شرق والمنتزة أول، وذلك في منطقة سموحة (النقل والهندسة - ميدان فيكتور عمانويل) وسيدي بشر (محمد نجيب وخالد بن الوليد وشارع 57).

وأضاف أن جميع هذه المناطق تعتبر نقاطًا ساخنة في أوقات النوات وأماكن لتراكم مياه الأمطار بكميات كبيرة والتي كانت تعيق الحياة الطبيعية للمواطنين أثناء فترات النوات؛ بسبب عدم استيعاب شبكة الصرف الصحي لكميات الأمطار الهائلة التي تتعرض لها المحافظة في فترة قصيرة.

وأكد المحافظ أن المشروعات الثلاثة ستسهم في القضاء تماما على أية تجمعات مياه في منطقة فيكتور عمانويل وسموحة ومنطقة محمد نجيب بالكامل، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع جميع الجهات والأجهزة المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.

وأضاف أنه من المستهدف خدمة باقي المناطق بالمحافظة ضمن المخطط العام للاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تباعًا.

جدير بالذكر أن مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار يهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق المتضررة من تداعيات التغيرات المناخية في موسم نوات الشتاء على أقرب مسطح مائي مباشر، حيث يتم تنفيذ الاستراتيجية على عدة مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ 9 مشروعات، تستهدف حل مشكلات تراكم وتجمع مياه الأمطار بمناطق ومساحات مخدومة للمشروع، وليس نقاطا ساخنة أو الكورنيش فقط، وذلك من خلال تجميع مياه الأمطار باستخدام الجريان السطحي للشوارع الجانبية وخطوط الانحدار بالشوارع الرئيسية والكورنيش.

وتم الانتهاء من 3 مشروعات خلال 3 أشهر، بمناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، داخل أحياء وسط وشرق والمنتزة أول، كما تم تنفيذ خطوط انحدار بطول 1400 متر طولي بأقطار مختلفة، ومواسير محلية الصنع من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ومن استشاري المشروع (كلية هندسة جامعة الاسكندرية).

IMG-20230715-WA0012
IMG-20230715-WA0012
IMG-20230715-WA0013
IMG-20230715-WA0013
IMG-20230715-WA0014
IMG-20230715-WA0014
IMG-20230715-WA0015
IMG-20230715-WA0015
الإسكندرية الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار نسب الإنجاز حلول جذرية تداعيات التغيرات المناخية

الأكثر قراءة

رئيس وزراء إثيوبيا يشيد بالقيادة الحكيمة للرئيس السيسى وجهود التنمية فى مصر

تأجيل محاكمة مرتضى منصور فى سب عضو بنادى الزمالك

كولر يكشف مفاجآت حول مستقبله مع الأهلى وتواصله مع فايلر

إحالة المتهمين بقتل الطفل زياد لسرقة هاتفه بالقليوبية للمفتى

رئيس "مياه الفيوم" يُناقش آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة"

بفرمان من كولر.. 6 لاعبين في الأهلي ينتظرون حسم مصيرهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

خالد حريب

مؤتمر دول الجوار السودانى.. طموح وتفاؤل

لواء. محسن الفحام

سوداننا العزيز

علي سعدة

الإصرار على النجاح

د. منى حلمى

الشريفات العفيفات

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟