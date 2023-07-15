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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه الفيوم" يُناقش آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة"

رئيس مياه الفيوم
رئيس مياه الفيوم

أشار المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى استمرار متابعة الموقف التنفيذى واخر المستجدات فى مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وفق البرامج الزمنية المستهدفة ودراسة المعوقات وآليات التغلب عليها لتحقيق أعلى نسب الإنجاز بالكفاءة المطلوبة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة بحضور المهندس محمد عطيه استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، المهندس مجدى صبحى وحدة حياة كريمة بالشركة ، المهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات، الدكتور حاتم فاضل ، الدكتور ميسرة فاضل استشاري الشركة لمشروعات المبادرة - مكتب الدراسات التصميمية والعمرانية وممثلين الشركات المنفذة للمشروعات .

وجرى مناقشة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة بمركزى يوسف الصديق وإطسا، حيث تم مناقشة مشروع توسعات محطة مياه العزب الجديدة - المرحلة الثالثة بطاقة إنتاجية ١٢٠ ألف متر مكعب يوم، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية حوالى ٦٥ ٪ .

كما تم  مناقشة نسب تنفيذ مشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز اطسا ومشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق والذى قاربت نسب تنفيذ الأعمال بالمشروعين ٨٥ ٪ ومناقشة توريد المهمات الكهروميكانيكية بكلا المشروعين بمجرد نهو الاختبارات اللازمة ، علاوة على مناقشة أعمال المد والتدعيم لخطوط وشبكات الصرف الصحي بمركزى يوسف الصديق واطسا فى سبيل بحث المستندات الخاصة بالتسليم الابتدائى لمكتب دار الهندسة استشاري الرئاسة لمشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية ، حيث تم نهو كافة اﻻعمال المرتبطة بقرى المد والتدعيم  باستثناء قرية النزلة بمركز يوسف الصديق ، جارى استكمال الاعمال بها ، وبلغت الأعمال المطلوبة بالصرف الصحى من مد وتدعيم لخدمة كامل الكتلة السكنية بعدد ١٦ قرية ضمن اعمال المبادرةالرئاسية حياة كريمة ما يزيد عن ١٠٥ كم طولى وكذلك اعمال احلال وتأهيل لخطوط متهالكة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين .

ولفت إلى أن الشركة تقدم كافة سبل الدعم الممكنه وتعمل على تذليل العقبات لنهو المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، كما تحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتجويد خدمات المياه والصرف الصحي بكافة أنحاء المحافظة.

رئيس مياه الفيوم يناقش مستجدات مشروعات حياة كريمه

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