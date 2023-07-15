إنطلاق مؤتمر الدراسات العليا والبحوث التطبيقية بجامعة قناة السويس

يعقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس مؤتمره السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية يومي 18 و19 يوليو الحالي بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة تحت عنوان "التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة " تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا .

وقال مندور في - بيان اليوم السبت، إن المؤتمر يتناول مجموعة من المحاور المهمة وهى التطبيقات الحديثة لحل مشاكل التغير المناخي والحد من المشاكل الصحية والأمراض الوقائية المنتشرة حديثا بجانب التطبيقات الحديثة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والتغلب على نقص الموارد المائية إلى جانب التطبيقات المتطورة لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والاستخدامات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات التعليمية والتربوية المعاصرة ورؤية مستقبلية للتغلب عليها فضلاً عن التحديات المجتمعية المعاصرة ورؤية استشرافية نحو رفاهية المجتمع على المستوى الإقليمي وأخيرا التحديات الثقافية والاقتصادية والسياسية المعاصرة والتحالف البحثي نحو التغلب عليها .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن أهداف المؤتمر تتمثل في استعراض التحديات المعاصرة التي تتطلب تحالفات علمية فعالة وتسليط الضوء على أهمية التحالفات العلمية في التصدي للتحديات المعاصرة مع تسهيل التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والمجتمعية بجانب إطلاق منصة لتبادل الآراء والخبرات؛ لتعزيز الاستفادة من التحالفات العلمية في مواجهة التحديات وتفعيل آليات تضمن استمرارية التحالفات العلمية وتعزيزها في مختلف المجالات العلمية.

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تشمل عروض للأبحاث والأفكار الإبداعية المُقدمة من المشاركين، في صورة تقديمية أمام اللجنة العلمية وعرض أبحاث الملصقات في القاعة المخصصة للبوستر، لافتاً إلى أن تحكيم الأبحاث المقدمة في المؤتمر سيتم من خلال نخبة من أساتذة الجامعة في كافة التخصصات .

تجدر الإشارة إلى أنه على هامش المؤتمر سيقوم الطلاب الوافدين ممثلين عن 14 دولة بتقديم فقرات شعرية وعروض فنون شعبية، إلى جانب تقديم عرض مسرحي بعنوان ( ملاك وشيطان ).

ويقدم المؤتمر خدمة البث المباشر لجميع الفعاليات، كما يمكن الاشتراك عن بعد لعرض الأبحاث بشرط أن تتوافر في البحوث المقدمة قواعد البحث العلمي المتعارف عليها .

وتضم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ندوه حوارية بعنوان " التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة " ثم عرض لفيديو تعريفي عن الجامعة، بجانب جلسة تعريفية عن المكاتب التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث ثم عروض الأبحاث الشفوية، مجال العلوم الإنسانية ستقدم العروض الخاصة به بمسرح رعاية الشباب، أما مجال العلوم الطبية ستقدم عروضه بقاعة سفارة المعرفة بينما تقدم عروض العلوم الهندسية بقاعة اتحاد الطلاب، فيما تقدم عروض العلوم الأساسية بقاعة المؤتمرات المرئية، إلى جانب عروض بحوث الملصقات وعلى هامش المؤتمر يقام معرض " تراثنا "، ومعرض التبادل الثقافي للطلاب الوافدين بقاعة المؤتمرات الكبرى .

أما فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر فتشمل افتتاح الجلسة يليها المؤتمر في أرقام ويقدمه الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر، ثم عرض فيديو عن فعاليات اليوم الأول، يليها جلسة حوارية بعنوان " الرؤى المستقبلية لمنظومة الطلاب الوافدين " وتطويرها وأخيراً سيتم إعلان توصيات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية.