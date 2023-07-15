تحرير 309 محاضر بـ6 إدارات فرعية في الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات أسفرت عن تحرير ٣٤ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 80 محضر شملت ٣٩ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٦ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحي بالمخابز السياحية ، ومحضر إدارة محل لتجهيز البطاطس بدون ترخيص ، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٢٩ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ، ومحضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين العجمى، حررت الحملة 49 محضرا شملت ١٦ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر حيازة سلع منتهية الصلاحية، ومحضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، و١٧ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٤ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين شرق حررت الحملة 66 محضرا شملت ٣٩ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرا لبقال تموينى مخالف، ومحضرا لمحطة تموين سيارات مخالفة، و٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و٤ محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر، 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ،ومحضر عدم استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية والأسواق ، ومحضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 37 محضرا شملت ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٠ محاضر استيلاء على المال العام لمخابز بلدية، ومحضر بقال تموينى مخالف، ومحضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة ، و٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ، ومحضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وشن المركز التموينى الشامل لحى غرب والجمرك حملة أسفرت عن تحرير 43 محضرا شملت ٣٥ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد ،و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية.