محافظ الشرقية يشدد على استمرار حملات رفع الإشغالات بحرم الطرق

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات إدارة شرطة المرافق وتعاونها الدائم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء في شن حملات تفتيشية صباحية ومسائية لفرض سيادة القانون وإزالة كافة التعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى لإعادة الانضباط للشارع.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات بحرم الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتطبيق القانون على غير الملتزمين، حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المدن.

ومن جانبه، استعرض العقيد سامي اسماعيل، مدير إدارة شرطة المرافق بالشرقية، مجهودات الإدارة والوحدات التابعة لها بالمراكز والمدن والأحياء، خلال الفترة من 1/3/2023 حتى 15/7/2023، وتمت الإشارة إلى أنه لضمان تحقيق الانضباط بكافة شوارع مراكز ومدن المحافظة، تم شن حملات مفاجئة لرصد ورفع الإشغالات وضبط المخالفات.

وتم تحرير 50875 محضرًا، من بينهم 284 محضرًا لمحلات مخالفة لمواعيد الغلق المحددة، و18675 محضرًا لمخالفات متنوعة، و25890 حالة رفع اشغالات، و621 حالة إزالة سلالم مخالفة وتندات وبلدوره وأرصفة.

كما تم تحرير 157 حالة تأمين حالات غلق محلات مخالفة بمشاركة الأحياء ومجالس المدن، وتحرير 418 محضرًا لباعة جائلين، وتحرير 3514 محضرًا لأشغال الطريق، وضبط 844 حالة استخدام شيشة في المقاهي، وضبط 274 مخالفة لإلقاء مخلفات بالطريق العام، وتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حول المخالفات المضبوطة.