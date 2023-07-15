ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن اختل توازنه وسقط من قطار في البدرشين

قطار
قطار

أصيب مواطن نتيجة سقوطه من قطار في البدرشين، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بسقوط أحد الأشخاص من قطار في البدرشين، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن شابا اختل توازنه وسقط من قطار، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى مستشفى البدرشين المركزي لتلقي العلاج.

وتم الاستماع لأقوال شهود عيان وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

مواطن المستشفى رجال المباحث تحريات غرفة النجدة بالجيزة البدرشين

الأكثر قراءة

حقيقة تفاوض الأهلى مع أشرف بن شرقى لضمه فى الميركاتو الصيفى

"راديو فرنسا": إثيوبيا تُعلق الملء الرابع لسد النهضة بعد الاتفاق على استئناف المفاوضات

أماكن شقق وزارة الأوقاف 2023 .. وأسعار الوحدات

الرئيس السيسى يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقى

آخر كلمات الشاب المتوفي أثناء صلاة الجمعة بالمنوفية

تفاصيل مصرع 2 في حادث تصادم مروع بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب فى تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟