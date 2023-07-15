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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهمين بسرقة حقيبة مالك شركة في الطالبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة مالك شركة بمنطقة الطالبية.

كما طالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

والبداية عندما كان قد تعرض مالك شركة بالطالبية للسرقة على يد عاطلين، حيث استوليا منه على مبلغ مالي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض مالك شركة للسرقة بمنطقة الطالبية. وبإجراء التحريات الأولية، تبين أن عاطلين وراء سرقة حقيبة تحتوي على مبلغ مالي من المجني عليه وتمكن رجال المباحث من تحديد هويتهما، وتم ضبطهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة المختصة التحقيق وأمرت بما سبق.

إتخاذ الإجراءات القانونية الأولية البت التحريات حول الواقعة التحقيق اخر أخرى

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