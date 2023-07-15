أحمد حسن: ندعو الجميع لزيارة العلمين الجديدة والاستمتاع بها

عبّر النجم أحمد حسن، لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، عن سعادته بإقامة بطولة تحدي الجيل الذهبي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الترفيهي.

وقال "حسن"، خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية، إنه سعيد جدًا ببطولة تحدي الجيل الذهبي، مؤكدًا أن مصر تمتلك لاعبين حققوا إنجازات ونجاحات كثيرة، موجهًا التحية لكل اللاعبين المشاركين في المهرجان.

وأضاف: "سعيد جدًا باستعادة الذكريات، والجميع هنا مستمتع بالمنافسة الموجودة، البطولة ودية لكننا نلعب بجدية".

وتابع: "كلنا سعداء بما يحدث، وندعو الجميع إلى المجىء لمدينة العلمين الجديدة، لأن مصر تشهد نجاحات كثيرة، نلعب هنا حتى نجعل الناس سعداء، لكننا نريد إرسال رسالة مفادها أن هناك مدينة جديدة رائعة أصبحت على أرض مصر، وأنا سعيد بأن هناك سياحة أجنبية موجودة، ودورنا المجتمعي هو مساندة بلدنا في الترويج السياحي من خلال هذا النوع من المباريات".