"قاعدين معاها في الشقة".. سيدة تخلع زوجها بسبب والدته وأطفاله

“تحملت أبناءه من زوجته الأولى وإقامة والدته معي بنفس الشقة حتى فاض بي الكيل ولم أجد سوى محكمة الأسرة ملجأ لي”.. بهذه الكلمات بدأت جيهان حديثها لـ "الدستور" قائلة: “مر على زواجنا 3 سنوات ولم يسفر عن إنجاب أطفال.. في بداية حياتي أحببت شخصًا وبرغم كل مساوئه إلا أنني أحببته وقررت الزواج منه رغمًا عن أنف الجميع، وبعد 6 أشهر فقط تم الطلاق وديًا بسبب تعديه المبرح علي بالضرب وسحلي عدة مرات، وبعد سنتين ونصف تقدم زوجي الحالي لخطبتي، وكان يبدو عليه الاحترام الشديد والأخلاق العالية”.

وتابعت الزوجة: "في البداية شرح لي أسباب الطلاق والمشاكل التي نشبت بينه وبين زوجته الأولى وأم أبنائه، وكان بسبب إصرارها على العمل، وقبل إتمام الزواج طلب مني ترك عملي والتفرغ له وللبيت، وكان اتفاقنا بأن أطفاله سيقيمون طول الوقت مع والدتهم، لكن بمجرد إتمام زواجنا حضر الطفلان للإقامة معنا، ولم يستطع بأن يطلب منهم الذهاب للإقامة مع والدتهم، فلم أعترض واعتبرتهم مثل أبنائي، لكن مع مرور الوقت، اكتشفت أن عمري يضيع في خدمة أطفاله في حين أن والدتهم "عايشة حياتهم" ولم تتحمل مسؤوليتهم، بجانب مسؤولية حماتي التي تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في حياتنا، ولن نستطع الخروج والتنزه دونها".

واستكملت "جيهان" تحملًا من أجل استقرار البيت، قائلة: "لكن أصبحت حماتي تتشاجر معي ليلًا ونهارًا مع كل مرة يسمح لي زوجي بالتوجه لزيارة والدتي، وكأنه أصبح أمرًا واقعًا علي بأنني المسؤولة عن خدمتها وعن خدمة أحفادها، برغم أن الأطفال طوال فترة تواجدهم لدى والدتهم كانوا يساعدوها في تنظيف البيت، طلبت من زوجي تأجير منزل للسكن فيه بعيدًا عنهم، لكنه رفض، وتفاقمت الأمور بيننا حتى وصلت لطريق مسدود، وتوجهت لمحكمة الأسرة للرفع دعوى تحمل رقم "638" لسنة 2023".