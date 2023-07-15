إيرادات "تاج" تامر حسنى تتخطى 36 مليون جنيه فى 3 أسابيع

ارتفعت إيرادات فيلم «تاج»، بطولة النجم تامر حسني، خلال الساعات الماضية، بفضل حفلات أمس الجمعة في عدد كبير من دور العرض المصرية.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسنى

وحقق فيلم "تاج" أمس الجمعة إيرادات بقيمة 1,125,867 جنيه، لتصل كل إيرادات الفيلم خلال 3 أسابيع من العرض إلى 36 مليونا و253 ألفا و689 جنيها، وهي إيرادات مميزة خلال الفترة التي عرض فيها الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك.

وتدور أحداث الفيلم حول حياة "تاج" و"هارون" اللذين يمران بالعديد من المواقف الصعبة بعد اكتشافهما امتلاك قدرات خارقة تتسبب في وقوعهما في العديد من المشاكل.

وتأتى أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.

وعبّرت شركة "سينرچي"، إحدى الشركات المنتجة لفيلم "تاج" للنجم تامرحسني، عن فخرها بإنتاج هذا العمل الذي يعد سابقة أولى في السينما العربية.

وقالت الشركة، في بيان، إنها خطوة ذكية وجريئة من النجم تامر حسني تفتح بابًا جديدًا لعشاق السينما المصرية والعربية.

وأشادت الشركة بإيرادات فيلم "تاج" التي وصلت حتى الآن إلى 312 مليونا داخل وخارج البلاد في 12 يوما فقط، وما زال الفيلم في صعود هائل ومستمر في جميع بلدان العالم العارضة للفيلم.

ووجهت الشركة كل التحية والشكر والتقدير للنجم الدولي الكبير تامر حسني.