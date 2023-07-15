ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان مشروع تطوير طريق المطار بالغردقة

مشروع تطوير طريق
مشروع تطوير طريق المطار بالغردقة

قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، اليوم  السبت، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، منها مشروع تطوير طريق المطار، بمدينة الغردقة، والذي يتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، يرافقهما مسئولون من الوزارة والمحافظة.

وضم الوفد المرافق لوزير الإسكان، كلا من: الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع تطوير طريق المطار، يتضمن تجميل الجزر (1 - 2 - 3)، بطول 1.5 كم، وتطوير الجزيرة الوسطى للطريق من ميدان المحمدي حتى ميدان سينزو، موضحاً أن مشروعات الطرق التي تم ويجري تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، من خلال وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، وبالتنسيق مع المحافظة، بلغت أطوالها نحو 382 كم، بتكلفة 685 مليون جنيه، بخلاف المشروعات التي ينفذها الجهاز بتمويل من المحافظة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي استثمارات وزارة الإسكان بالمشروعات التي تم ويجري تنفيذها، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة البحر الأحمر، بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، فبجانب مشروعات الطرق، تم وجارٍ تنفيذ 1542 وحدة إسكان بدوي، بتكلفة 479 مليون جنيه، ومحطتي تحلية مياه البحر (حلايب – أبورماد) بطاقة 4.5 ألف م3/يوم لكل محطة، بتكلفة 721 مليون جنيه.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان لشئون البنية الأساسية الهيئة القومية لمياه الشرب الدكتور عاصم الجزا الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالإسكندرية

"علاقات مشبوهة وسهرات مع أجنبيات".. محاكمة طبيب نساء بروض الفرج اليوم

حبس المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع

في ذكرى ميلاده.. محطات بارزة في حياة الراحل سراج منير

وزير التنمية المحلية: رفع 325 ألف طن مخلفات من محيط المتحف الكبير

غياب ثلاثي الدفاع.. كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب فى تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟