وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان مشروع تطوير طريق المطار بالغردقة

قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، اليوم السبت، بجولة تفقدية لعدد من المشروعات بالمحافظة، منها مشروع تطوير طريق المطار، بمدينة الغردقة، والذي يتولى تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، يرافقهما مسئولون من الوزارة والمحافظة.

وضم الوفد المرافق لوزير الإسكان، كلا من: الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وإيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح وزير الإسكان أن مشروع تطوير طريق المطار، يتضمن تجميل الجزر (1 - 2 - 3)، بطول 1.5 كم، وتطوير الجزيرة الوسطى للطريق من ميدان المحمدي حتى ميدان سينزو، موضحاً أن مشروعات الطرق التي تم ويجري تنفيذها بمحافظة البحر الأحمر، من خلال وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، وبالتنسيق مع المحافظة، بلغت أطوالها نحو 382 كم، بتكلفة 685 مليون جنيه، بخلاف المشروعات التي ينفذها الجهاز بتمويل من المحافظة.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي استثمارات وزارة الإسكان بالمشروعات التي تم ويجري تنفيذها، من خلال الجهاز المركزي للتعمير بمحافظة البحر الأحمر، بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، فبجانب مشروعات الطرق، تم وجارٍ تنفيذ 1542 وحدة إسكان بدوي، بتكلفة 479 مليون جنيه، ومحطتي تحلية مياه البحر (حلايب – أبورماد) بطاقة 4.5 ألف م3/يوم لكل محطة، بتكلفة 721 مليون جنيه.