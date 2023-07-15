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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة استشارية لتحديد مواقع إقامة المشروعات الخدمية بالعريش

صالون شمال سيناء
صالون شمال سيناء الثقافي

عقد صالون شمال سيناء الثقافي، جلسته الشعرية، بحضور أعضاء الصالون من قيادات المجتمع المدني والنقابات والإعلام المحلي  وذلك لبحث بعض القضايا المجتمعية المهمة؛ حيث قرر الصالون الثقافي تشكيل لجنة استشارية تضم عددا من المهندسين الاستشاريين ونقابة المهندسين،  لتحديد المواقع المقترح إقامة المشروعات الخدمية عليها داخل مدينة العريش العاصمة، قبل تخصيصها، بحيث يكون رأي اللجنة ملزم.

 وأكد الحاضرون في الصالون الثقافي ضرورة  الإعلان عن كافة المشروعات وأعمال التطوير الجاري  أو المتوقع تتفيذها، وطرحها للنقاش المجتمعي ، وذلك  لإشراك المجتمع المدني والمواطن في الرأي.

وطالب الحضور الجهاز التنفيذي بإعادة النظر في مشروع تطوير شارع البحر بالعريش من حيث التوسعة والأرصفة والدورانات لتلافي الأضرار التي يمكن حدوثها، مع ضرورة  الإسراع في أعمال التطوير داخل العاصمة، بالتنسيق مع  رئيس مجلس مدينه العريش.

وطلب أعضاء  الصالون بالحفاظ على المنطقة المواجهة للصالة المغطاة بدون إنشاءات جديدة تضر بالصالة المغطاة والمؤهلة لاستضافة البطولات الكبرى المحلية والعالمية.

كما طلب الحضور بضرورة الموافقة على تحديد  منطقة لإقامة مسرح صيفي لإحياء ليالي العريش الثقافية طوال فتره الصيف، مع طلب إقامة مقر صيفي  للصالون على شاطئ البحر بجهودنا الذاتية وتكليف رمضان حجاب لتجهيزه.

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