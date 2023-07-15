مطار أسوان الدولى يستقبل أولى الرحلات الشارتر من مدريد عليها 450 سائحًا

استقبل مطار أسوان الدولى، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أولى الرحلات السياحية للطيران الشارتر القادم من مطار مدريد مباشرة بإجمالى 450 سائحًا إسبانيًا، بحضور نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبوزيد، وسط تفاعل الأغانى الفلكلورية النوبية لفرقة توشكى للفنون التلقائية.

وذكر بيان صحفي، اليوم، أن المحافظ أشرف عطية وجه المسئولين بأهمية تهيئة كل الأجواء لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفوج السياحى الإسباني للاستمتاع بالمعالم والمزارات السياحية والأثرية، وتقديم كل التسهيلات التى تساهم فى إطلاعهم على المقومات المتنوعة والطبيعة الساحرة الخلابة التى تمتلكها عروس المشاتى وعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، فضلًا عن البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية من التطوير والتجميل بواجهة المدينة داخل ميدان المحطة وحدائق بلازا درة النيل والسلام، والسوق السياحى القديم، وممشى أهل مصر.

فيما وجهت الدكتورة غادة أبوزيد الدعوة للفوج السياحى الإسباني لحضور افتتاح فعاليات مهرجان أسوان للمانجو، المقرر له غدًا الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج السياحى للفوج الإسباني فى محافظة أسوان يتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية على مدار يومين، ومنها معابد فيلة ومعبدا أبوسمبل والسد العالى ورمز الصداقة والمسلة الناقصة، والحديقة النباتية، بالإضافة إلى جولة نيلية للاستمتاع بالجزر والشلالات المائية على صفحة نهر النيل الخالد، فضلًا عن جولة حرة بالسوق السياحى القديم، ويستكمل الفوج الإسباني برنامجه بزيارة للمزارات السياحية بمحافظة الأقصر.