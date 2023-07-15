غياب ثلاثي الدفاع.. كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر مغلق مساء اليوم السبت عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، وتشهد غياب الثلاثي محمد عبدالمنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم للإيقاف، بعد حصولهم علي الإنذار الثالث في لقاء الزمالك بالقمة 126، بينما يستمر غياب الثتائي محمود متولي وعمرو السولية للإصابة وأيمن اشرف وجهة نظر فنية، بينما رحل كل من حمدي فتحي للوكرة القطري والبرازيلي برونو سافيو إلى بوليفار البوليفي.

وكان الفريق الأول استأنف تدريباته أمس دون الحصول على راحة بقرار كولر وأدى اللاعبون الذين شاركوا أمام الزمالك تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا والذي اشتمل على جزءين بدني وخططي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق أمس محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية سواء الأخطاء التي وقعوا فيها أمام الزمالك أو متابعة نقاط القوة والضعف لفريق المقاولون العرب.

وقاد البلجيكي ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات الرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري والتي توج بها الفريق بشكل رسمي.