ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غياب ثلاثي الدفاع.. كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر مغلق مساء اليوم السبت عقب المران الأخير على ملعب مختار التتش استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.

ويختار السويسري مارسيل كولر المدير الفني قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، وتشهد غياب الثلاثي محمد عبدالمنعم ومحمد هاني وياسر إبراهيم للإيقاف، بعد حصولهم علي الإنذار الثالث في لقاء الزمالك بالقمة 126، بينما يستمر غياب الثتائي محمود متولي وعمرو السولية للإصابة وأيمن اشرف وجهة نظر فنية، بينما رحل كل من حمدي فتحي للوكرة القطري والبرازيلي برونو سافيو إلى بوليفار البوليفي.

 وكان الفريق الأول استأنف تدريباته أمس دون  الحصول على راحة بقرار كولر وأدى  اللاعبون الذين شاركوا أمام الزمالك تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا والذي اشتمل على جزءين بدني وخططي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق أمس محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية سواء الأخطاء التي وقعوا فيها أمام الزمالك أو متابعة نقاط القوة والضعف لفريق المقاولون العرب.

وقاد البلجيكي ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات الرباعي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى.

وكان  الفريق الأول  بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري والتي توج بها الفريق بشكل رسمي.

محمد هاني كولر الاهلى فريق المقاولون العرب الدوري الزمالك

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالإسكندرية

"علاقات مشبوهة وسهرات مع أجنبيات".. محاكمة طبيب نساء بروض الفرج اليوم

حبس المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع

في ذكرى ميلاده.. محطات بارزة في حياة الراحل سراج منير

غياب ثلاثي الدفاع.. كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

"الغذاء والدواء" السعودية: لا توجد مخاوف مرتبطة باستهلاك "الأسبارتام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب فى تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟