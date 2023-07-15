بيراميدز يمنح لاعبيه راحة 3 أيام قبل مواجهة الأهلى

قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 3 أيام عقب الفوز على طلائع الجيش في الدوري.

وفاز فريق بيراميدز على طلائع الجيش بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن الجولة 34 من بطولة الدوري.

ويستأنف بيراميدز تدريباته الجماعية بدايةً من الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة الأهلي المؤجلة في ختام مباريات الفريق ببطولة الدوري.

وتقام المباراة المؤجلة يوم 23 يوليو الجاري على ستاد الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة، بينما يتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 78 نقطة وتوج باللقب ومُتبقي له 4 مباريات قبل نهاية المسابقة.