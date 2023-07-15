رئيس نادى البنك الأهلى يكشف موقفه من ضم أيمن أشرف وعبد الله جمعة

كشف أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، موقفه من ضم ثنائي الأهلي والزمالك أيمن أشرف وعبد الله جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رئيس البنك الأهلي، في تصريحات تليفزيونية، حول إمكانية ضم أيمن أشرف الظهير الأيسر للنادي الأهلي وعبد الله جمعة لاعب الزمالك: "سنتحدث مع المدير الفني للفريق بشأن التعاقدات الجديدة، والفريق بحاجة إلى تدعيم الدفاع".

وأضاف: "اضطررنا لتغيير العديد من المدربين هذا الموسم وهذا أثر على النتائج بشكل سلبي ولم نخسر سوى مباراة واحدة فقط في آخر 11 مواجهة وهذا يؤكد عودة الفريق إلى قوته".

وأكمل: "قمنا بتأجيل مناقشة التعاقدات الجديدة لحين حسم البقاء في الدوري حتى لا نشتت أذهان اللاعبين".

وعن مستقبل بابا فاسيليو، قال: "المدرب مستمر معنا بالتأكيد في الموسم الجديد".