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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يشكر البعثة المصرية بعد انتهاء مشاركتها فى الدورة العربية.. ويشيد بالنتائج

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أشاد لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب العربية المقامة خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو الجاري في الجزائر. 


وأثنى وزير الشباب والرياضة على مشاركة مصر الشرفية في دورة الألعاب العربية، وتحقيق 13 ميدالية متنوعة في البطولة.


وأكد وزير الرياضة، على دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة والأبطال الرياضيين، بالإضافة إلى دعم الوزارة لجميع أبطال مصر ولجميع الاتحادات المصرية من أجل حصد الميداليات وتحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية، الاستعداد الجيد والقوي لأولمبياد باريس 2024، وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.


وأشار صبحي، إلى أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يعتبر أهم المشروعات التي تمثل اهتمام الدولة المصرية بانتقاء المواهب وتدريبها وتمثيل المنتخبات الوطنية من أجل الاستعداد والتجهيز للأولمبياد، بالإضافة إلى رعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمادية والاجتماعية.


واختتمت مصرالمشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر بـ8 لاعبين بتحقيق 13ميدالية منهم 12 ميدالية ذهبية وميدالية فضية:- إيهاب عبد الرحمن ذهبية رمي الرمح، ومصطفى الجمل ذهبيه رمي المطرقة، ومصطفى عمرو ذهبية دفع الجلة، وإسراء عويس ذهبية في الوثب الطويل، وإسراء عويس ذهبية الوثب الثلاثي، ونعمة سعيد ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال وزن 71 كجم، وأمل توفيق ميداليتين ذهبية وفضية في رفع الأثقال وزن أقل من 49 كجم، ورحمة السيد ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال وزن 81 كجم، وشيماء خالد ميداليتين ذهبيتين في رفع الأثقال وزن +81 كجم .

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأداء البعثة المصرية التي شاركت في دورة الألعاب العربية المقامة خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو الجاري في الجزائر.

 

وزير الشباب والرياضة يهدي إحدى المنتجات اليدوية الحرفية للأمين العام لمنظمة الكونفجيس 

على جانب أخر أهدى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إحدى المنتجات اليدوية الحرفية إلى لوسيت رينيه الأمين العام لمنظمة الكونفجيس، أثناء زيارتها الحالية بمصر، وذلك في إطار الدعم الذي توليه الوزارة للفتاة والمرأة، لتشجيعهن على الحفاظ على التراث والحرف اليدوية، ومساعدتهن لخلق فرص عمل لهن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأوصى وزير الشباب والرياضة، بكتابة اسم الوزارة  على المنتجات لتكون بذلك نواة للمشروعات التى تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، واستبدال الدروع التي كانت تقدم كهدايا تذكارية للوفود الأجنبية وكبار الشخصيات، بمنتجات يدوية حرفية وتراثية من مخرجات ورش الملتقيات الحرفية التى تنفذها الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وإدارة الفتاة والمرأة بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة، والتي تعبر عن تراثنا المصري، وسبق وتم إهداء العديد من هذه المنتجات إلى العديد من الوفود الأجنبية في الآونة الأخيرة خلال زيارتهم لمصر.

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