إنقاذ 65 مصطافا من الغرق في رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدة المحلية لمدينة رأس البر لتوفير كافة الخدمات للزائرين خاصة مع تزايد الإقبال على المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة أمس الخميس، حيث شهدت بوابتي المدينة والساحة المخصصة لانتظار سيارات رحلات اليوم الواحد إقبال كبير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما تواجد رجال فرق الإنقاذ بالشواطئ منذ طلوع الشمس حتى الغروب، وسط الاستعدادات التى قامت الوحدة المحلية بتجهيزها منذ بداية موسم صيف ٢٠٢٣ والتى تضمنت ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و٤ نقاط للإسعاف ومعدات بحرية ومنطقة إدارية.

ونجحت جهود تلك الفرق فى إنقاذ ٦٤ حالة من الغرق وتسليم ١٥٩ طفل تائها إلى ذويهم.