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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إنقاذ سلحفاة المطرية.. الباز يطلق مبادرة "خليك إيجابى على السوشيال ميديا"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أطلق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مبادرة بعنوان "خليك إيجابي على السوشيال ميديا"، بعد إنقاذ السلحفاة البحرية، قبل بيعها في المطرية.

وأشاد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، بانتفاضة السوشيال ميديا من أجل إنقاذ سلحفاة بحرية معروضة للبيع عند أحد باعة السمك في المطرية، حيث كان تداول صور السلحفاة، السبب الرئيسي في توصل جهاز البيئة إليها وإنقاذها.

وقال الباز: هذه واحدة من إيجابيات السوشيال ميديا، لو شفت حاجة غير منضبطة، لا تكون سلبي، خليكي إيجابي، لولا الصور ما تم إنقاذها، وأطلب من أي شخص إنه يكون إيجابي ويصور أي حاجة مش مضبوطة ويوجه كلامه للمسئول لحلها".

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