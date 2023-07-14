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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة المقاولون العرب

مران الأهلي
مران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٣٤ لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن الجوانب الفنية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أمس أمام الزمالك تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين المران كاملًا، والذي اشتمل على جزأين بدني وخططي.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، تدريبات الرباعي، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف رباعي حراسة المرمى.

كما عقد كولر جلسة مع معاونيه في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وواصل عمرو السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري، والتي توج بها الفريق بشكل رسمي.

الاهلى المقاولون العرب الدورى المصرى مباراة الأهلى والمقاولون العرب

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