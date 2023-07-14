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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن ترديد الجمهور المغربى أغنية لعبدالحليم حافظ: "محدش يقدر ينتزع الريادة من البلد دى"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو رصد تفاعل الجمهور المغربي مع أغنية "جانا الهوا جانا" للراحل عبد الحليم حافظ، في جزء من حفل أقيم في الدار البيضاء.

وعلق "الباز"، على الفيديو، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، قائلا إن الجمهور المغربي يغني أغنية مصرية بإيقاعها لحنها بدون أي نشاز، مشيرا إلى أن الجمهور المغربي ظهر وهو يغني بحالة من الحب والحماس والحنين.

وتابع: "اللى بتنتجه مصر من فنون وثقافة فرض نفسه على الثقافة العربية والأجيال الجديدة أيضا، ولو نظرنا للفيديو سنجد، أن هناك شباب وبنات صغار في السن، يحفظ الأغنية ويرددها، رغم مرور كل هذه العقود على إنتاج هذه الأغنية".

ولفت إلى أن هذا الفيديو يقدم رسالة إلى فنانينا وشعرائنا وملحنينا، بأن يعملوا بجهد كبير لأن ما يقدمونه سيعيش مع الناس لو كان المنتج جيدا.

وأشار إلى أن مصر أبدعت وتبدع الآن أيضًا، وتوجه رسالة للجميع بأننا قابضون على إنتاج الثقافة والفن الجيد، وسنظل هكذا طوال الوقت.

وأردف: "هذا المشهد أيضًا يمنحنا مزيدا من الثقة، ويجعلنا ننظر لتراثنا بشكل مختلف، ونقول إيه الروعة والحلاوة دي، وأي حد حط المشهد ده قدامه وهو بيفكر ينتزع الريادة من البلد دي".

محمد الباز عبد الحليم حافظ الجمهور المغربي جانا الهوا جانا اخر النهار

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