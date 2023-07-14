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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري

مباريات الجولة الأخيرة
مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري

مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري الممتاز والتي تنطلق اليوم وغدًا وبعد غد، حيث يسدل الستار على بطولة الدوري المصري للموسم الحالي 2022/2023 معلنًا الأهلي بطلًا للدوري بهذا الموسم، ويتبقى فقط بعض مباريات الجولة الأخيرة وهي الجولة الـ 34 ثلاث مباريات مؤجلة يخوضها الأهلي أمام فريق حرس الحدود، وبيراميدز، والمصري البورسعيدي، واليكم خريطة مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري وتوقيت مباراة.

مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري

أسوان والداخلية

وتنطلق مباراة أسوان والداخلية في ختام بطولة الدوري للموسم الحالي مساء اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة، حيث يحل الداخلية ضيفا على نظيره نادي أسوان وتقام المباراة على استاد الفريق المضيف.

بيراميدز وطلائع الجيش

كما يخوض فريق بيراميدز مباراته أمام فريق طلائع الجيش مساء اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ويستضيف اللقاء استاد الدفاع الجوي.

البنك الأهلي وفيوتشر

كما يخوض فريق البنك الأهلي آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فيوتشر حيث تنطلق المباراه فى تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

حرس الحدود وغزل المحلة

ويستضيف نادي حرس الحدود نظيره غزل المحلة باستاد برج العرب في المباراة التي تقام اليوم في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المصري البورسعيدي وسموحة

ويستأنف الدوري مبارياته غدًا حيث تقام المباراة بين فريقي المصري البورسعيدي وسموحة غدًا السبت في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

إنبي وسيراميكا كليوباترا

كما تقام المباراة بين إنبي وسيراميكا كليوباترا غدًا في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

الإسماعيلي والاتحاد السكندري

ويستضيف استاد الإسماعيلية المباراة الأخيرة بين فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري حيث تختتم تلك المباراة لقاءات غدا حيث تنطلق المباراه في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

المقاولون العرب والأهلي

ويستضيف استاد المقاولون العرب المباراة بين ذئاب الجبل والمارد الأحمر والتي تقام يوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك وفاركو

ويختتم نادي الزمالك مباريات الجولة الـ34 في الدوري المصري الممتاز وهي آخر مباريات الفارس الأبيض في الدوري حيث تقام المباراة باستاد القاهرة الدولي بينه وبين فريق نادي فاركو يوم الأحد المقبل وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14-7-2023 والقنوات الناقلة

مباريات الجولة الأخيرة للدوري المصري الجولة الأخيرة أسوان والداخلية المقاولون العرب والأهلي الزمالك وفاركو

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