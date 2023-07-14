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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

القافلة الدعوية بشمال سيناء: الاستغفار الحق يقتضي ندم صاحبه ندمًا حقيقيًّا على ذنوبه

القافلة الدعوية
القافلة الدعوية

انطلقت اليوم الجمعة قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف، إلى مدينة الحسنة بمديرية أوقاف شمال سيناء، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تحدثوا بصوت  واحد حول موضوع: “فضائل الاستغفار”.

واجتمعت القافلة الدعوية لمدينة الحسنة بمديرية أوقاف شمال سيناء مع الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء وقيادات الدعوة بالمديرية مع الأئمة المشاركين في القافلة الدعوية إلى مساجد مدينة الحسنة بوسط سيناء، وتشمل القافلة أداء خطبة الجمعة تحت عنوان: (فضائل الاستغفار).

وأكد أعضاء القافلة الدعوية، أن الاستغفار الحق هو ما اتفق فيه القلب مع اللسان، وندم صاحبه ندمًا حقيقيًّا على ما اقترف من ذنوب وآثام، وعزم ألا يعود إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى، حيث يقول الحق سبحانه: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفّرَ عَنكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ"، ويقول سبحانه: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ".

 

شمال سيناء القافلة الدعوية وزارة الأوقاف مدينة الحسنة

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