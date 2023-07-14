معسكر المليارديرات الصيفى.. أغنياء العالم يجتمعون في «Sun Valley»

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على مخيم الملياردات الصيفي، وهو الحدث الأهم والأضخم في عامل المال، حيث بدأ أكثر من 40 من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة الصناعة في الوصول إلى صن فالي، أيداهو خلال اليومين الماضيين.

ووفقًا للصحيفة فقد بدأ مؤتمر Allen & Co السنوي، الذي أطلق عليه اسم "المخيم الصيفي للمليارديرات"، رسميًا يوم أمس (11 يوليو) في صن فالي، أيداهو هبط العشرات من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين وقادة الصناعة بطائرات خاصة في مطار فريدمان ميموريال القريب وبدأوا في تسجيل الوصول في صن فالي لودج، وهو منتجع جبلي من فئة الخمس نجوم.

وتم رصد أكثر من 40 شخصًا خارج مكان انعقاد المؤتمر، ولم يكن الكثير من الضيوف على القائمة التي تم تسريبها الشهر الماضي، بما في ذلك Salesforce Marc Benioff، والرئيس التنفيذي لشركة Uber Dara Khosrowshahi، ورئيس Comcast مايكل كافانا.

ومن 12 يوليو حتى الجمعة 14 يوليو، سيحضر الضيوف أو يتحدثون في سلسلة من الاجتماعات والمحاضرات المغلقة وستتاح لهم فرصة الاجتماع مع بعضهم البعض أو التحدث عن العمل.

ويُعرف التجمع السنوي الخاص للغاية بأنه منبع للصفقات التجارية الضخمة، مثل شراء جيف بيزوس صحيفة واشنطن بوست والاندماج بقيمة 19 مليار دولار بين ديزني وشركة ABC.

ورصدت عدسات الباباراتزي الملياردير وارن بافيت، وهو في طريقه لحضور اجتماع فيما يسمى "معسكر الملياردير الصيفي" في عربة جولف، وهو يرتدي إحدى السترات الحمراء الساطعة للحدث، وينضم إلى عدد كبير من أباطرة التكنولوجيا والإعلام الآخرين في مؤتمر Allen & Company الصيفي السنوي في صن فالي، أيداهو.

يُعرف الحدث السنوي باستضافة صفقات تجارية رفيعة المستوى، أو على الأقل كونه موقع المحادثات التي بدأت بها إلى جانب بوفيه، يحضر حدث هذا العام مجموعة من جبابرة الأعمال، بما في ذلك بوب إيجر، رئيس شركة وارنر براذرز ديسكفري، ديفيد زاسلاف، رئيس شركة آبل تيم كوك، ومدير العمليات في ميتا شيريل ساندبرج، ومن بين الحاضرين أيضًا روثي روجرز، مالكة مطعم The River Café الشهير عالميًا في لندن، والتي تمت دعوتها شخصيًا للحضور من قبل Herbert Allen.

ووفقًا للتقرير فإنه من المتوقع أن يشوب احتفال هذا العام إضراب الكتاب المستمر وصعود خدمات الذكاء الاصطناعي والبث المباشر، وتأتي إحدى الوقائع المنظورة في العرض هذا الأسبوع من إيجر، الذي أعلن عن أنه سيتنحى عن دوره في ديسمبر 2024.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يحضر هذا العام اثنان من أولئك الذين يُفترض أنه من المقرر أن يحلوا مكانه، وهما جوش دامارو من ديزني باركس ودانا والدن من ديزني إنترتينمنت.