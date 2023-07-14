ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من الأقراص المخدرة والماريجوانا

مضبوطات الجمارك
مضبوطات الجمارك اليوم

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي كانت فى الإدارة الأولى برئاسة مصطفى حلمي الجندي مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الرياض على رحلة الخطوط السعودية اشتبه أحمد حمدي عبد العال مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام أحمد سيد إبراهيم صالح مدير الحركة بتكليف احمد عبد الرشيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٦٠ شريط لعقاري الترامادول والبريجابالين المدرجين بجداول المخدرات.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثالثة برئاسة أحمد عمر عبد القادر مدير الإدارة وأثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط طيران الإمارات اشتبه عبد الرحمن الصياد مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة بتكليف كل من وليد جمال حسن وعمرو سليمان مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٦ شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٦٠ قرص و ٢ كيس شفاف بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر. 
قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى ٨٣ و ٨٤ لسنة ٢٠٢٣ بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم إحالة الراكبين للنيابة المختصة ،

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

2a50837b-0700-4545-9212-daef5da10dcc
2a50837b-0700-4545-9212-daef5da10dcc
2a50837b-0700-4545-9212-daef5da10dcc
2a50837b-0700-4545-9212-daef5da10dcc
الجمارك بمطار القاهرة الدولي قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 خطوط طيران الإمارات - تحقيقات النيابة

الأكثر قراءة

بعد تخصيص "الآثار" مكافأة مالية لمن يعثر عليها.. خبراء: هذه مواصفات المنازل الأثرية

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

شعبة القصابين: 20% تراجع بأسعار اللحوم الحمراء عقب انتهاء موسم العيد

كيف أصبحت العلمين مدينة لجذب فعاليات متنوعة؟.. خبير سياحى يُجيب

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقمع وقفة فى حى الشيخ جراح

6 إصابات خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة بكفر قدوم

فلسطين تحذر من خطة الاحتلال للسيطرة على الأماكن الأثرية