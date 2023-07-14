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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير السياحة والآثار يلتقي محافظ جنوب سيناء لبحث سبل الترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

التقى،  أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة خلال الفترة المقبلة للترويج السياحي بصورة أكبر للمحافظة ولمدينة شرم الشيخ بشكل خاص لدفع مزيد من السائحين لزيارتها.

وقد حضر اللقاء  غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.

وتم خلال اللقاء مناقشة والاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بكل من الوزارة والمحافظة يتولى وضع خطة ترويجية مشتركة لمدينة شرم الشيخ من خلال تنفيذ أجندة فعاليات وأحداث متنوعة دولية ومحلية بها تضم أحداث سياحية وثقافية وفنية ورياضية وغيرها لتسليط الضوء بشكل أكبر على المقومات والمنتجات السياحية بها والتي تجذب جميع السائحين حول العالم وتلبي كافة الأذواق والاهتمامات السياحية، إلى جانب تحديد الأماكن الجاذبة لإقامة مثل هذه الفعاليات بالمدينة وتحديد نوعية العروض التي سيتم تقديمها، وذلك بما يتماشى مع تفضيلات السائحين من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للحركة.

ومن جانبه، أعرب  أحمد عيسى عن استعداد الوزارة الكامل بتسخير كافة إمكاناتها للتعاون لتعزيز الترويج لمدينة شرم الشيح بصورة أكبر، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات المختلفة حيث تعتبر عنصر جذب هام للمقصد السياحي المصري ويساهم في تعزيز البعد الترفيهي في التجربة السياحية في مصر وإثراء البرامج السياحية للسائحين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم حالياً على تنفيذ خطة عمل مشتركة للترويج لمنتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي بإقامة العديد من الفعاليات والأحداث في المواقع السياحية والأثرية المختلفة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب  المحافظ خلال اللقاء، عن سعادته بما حققته صناعة السياحة في مصر من مؤشرات إيجابية هامة في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أهمية البناء عما شهدته مدينة شرم الشيخ من طفرة هائلة وتطور كبير في البنية التحتية وخاصة ما تم تزامناً مع استضافتها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر الماضي حيث أصبحت مدينة سياحية عالمية خضراء نظيفة وصديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم والاستدامة البيئية.

وأشار المحافظ إلى لقائه أمس مع دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تم خلاله الإشارة للتنسيق والتعاون القائم مع الوزارة لإطلاق مبادرة للتسويق لمدينة شرم الشيخ والترويج لها لزيادة حجم التدفق السياحي إليها.

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