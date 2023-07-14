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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في معرض الأوبرا الثاني.. هيئة الكتاب تحتفي غدًا بـ"القتل باسم الوطن" لبهاء المري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الثامنة مساء غدًا السبت، ثالث فعاليات الهيئة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، المقامة على هامش الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب، المنعقد في ساحة دار الأوبرا المصرية.

تأتي الندوة بعنوان “من الأدب القضائي” للاحتفاء بكتاب “القتل باسم الوطن.. محاكمات شهيرة وبطولات زائفة”، للمستشار بهاء المري، الصادر عن هيئة الكتاب.

يشارك في الندوة، المستشار بهاء المري، والكاتب الصحفي أحمد الجمال، والناقد والأكاديمي الدكتور سعيد شوقي، ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة.

ويكشف الكتاب لأول مرة وثائق تحقيقات النيابة، ومرافعات الادعاء ودفاع محامي المتهمين في عدد من قضايا الاغتيالات السياسية التي شغلت الرأي العام المصري، وربما العالمي في بعضها على مدى قرنين من الزمان.

ويواصل المؤلف وضع لبنة جديدة في هذا المشروع الضخم، حيث يضع أمام القارئ العام، ولأول مرة، وثائق تحقيقات النيابة، ومرافعات الادعاء، ودفاع محامي المتهمين، في عدد من قضايا الاغتيالات السياسية التي شغلت الرأي العام المصري العالمي في بعضها، على مدى قرنين من الزمان؛ فيرى القارئ الحقيقة العارية في كل قضية منها، الحقيقة من وجهات نظر مختلفة : الادعاء والدفاع، والحكم النهائي فيها عدا قضيتين لم يورد الكاتب فيهما مرافعات الدفاع: قضية اغتيال القاضي الخازندار.

وفي الثامنة مساء يوم الأحد 16 يوليو تعقد ندوة أصوات جديدة لإبداع مستمر “شعر العامية المصرية”، بمشاركة الشعراء: أدهم الزناتي- إسلام حمادة- سعيد سلامة- محمد فرغلي- نوارة سعيد- هبة سمير، ويديرها: الشاعر إبراهيم عبد الفتاح، وفي الثامنة مساء الإثنين 17 يوليو، ضمن محور أصوات جديدة لإبداع مستمر تعقد ندوة سلسلة إبداعات قصصية “السرد الروائي”، بمشاركة الأدباء: محمد حسني عليوة- نهلة عبد السلام- محمود عياد، ويناقشهم: الناقد الدكتور مصطفى الضبع- الدكتورة سارة قويسي، ويدير اللقاء الروائي والناقد سيد الوكيل.

وتختتم الفعاليات في الثامنة مساء الثلاثاء 18 يوليو بندوة “الثقافة في المنصات الافتراضية.. مع صناع المحتوى الثقافي”، بحضور صناع المحتوى الرقمي: طارق عز- كريم النجار-  يسري عفت، وتدير الفعالية: منة مصطفى.

ومن ناحية أخرى، تقيم الهيئة في الثامنة مساء اليوم، ثاني فعاليات معرض الأوبرا الثاني للكتاب، بعنوان “ريم بسيوني.. السرد والتاريخ والهوية”، بمشاركة الدكتورة ريم بسيوني، الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، والدكتورة اعتدال عثمان، والدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين المجلس الأعلى للثقافة الدورة الثانية لمعرض الأوبرا للكتاب دار الأوبرا المصرية

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