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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

رئيس الطائفة الإنجيلية يُشارك فى حفل رسامة راعى الكنيسة بالإسكندرية

أندريه
أندريه

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في حفل رسامة القس يسري إبراهيم راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالسراي بمحافظة الإسكندرية.

حضر الحفل كل من الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس مايكل أنور، رئيس مجلس الكنيسة.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، في بداية كلمته، القس يسري إبراهيم وشعب الكنيسة بمناسبة تنصيبه راعيًا بالكنيسة الإنجيلية بالسراي.

وقال رئيس الإنجيلية: "نصف الحقيقة أصل كل الشرور، والتزييف والشائعات السبب الرئيسي في سقوط الإنسان في الخطية".

وأضاف "زكي": "الكنيسة تحتاج اليوم إلى أشخاص قادرين على مواجهة التزييف والشائعات، واختيار الحياة بالصدق والأمانة والحق".

كما شارك في فعاليات برنامج الاحتفال القس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية المسيحية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس بخيت متى، والدكتور القس أمجد أيوب، سكرتير لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس ماهر إبراهيم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعصافرة، والقس بارح هارون، عضو لجنة العمل الرعوي والكرازي.

الدكتور القس أندريه الدكتور القس اندريه زكي الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية

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