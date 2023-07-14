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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

جريدة الدستور

تناقش مباحث التجمع رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على طليقته خلال اقتحام مسكنها، والذي كشفه مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع. 

قال رجل الأعمال إن الخلافات التي تزايدت بينه وبين طليقته دفعته للذهاب لمنزلها وعند دخوله منعته فقام بإطلاق النيران بطريقة عشوائية.

وقال نجل المتهم والمصابة إنه أثناء وجودي في مسكن والدتي أتى والدي وعند الدخول منعته والدتي من الدخول وهو في قمة غضبه؛ فقام بإطلاق عدة أعيرة نارية بطريقة عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته تسبب في إصابة والدتي ونقلناها للمستشفى.

بداية الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" تضمن قيام رجل أعمال بإطلاق أعيرة نارية تجاه طليقته وإصابتها حال محاولته اقتحام مسكنها.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 يوليو تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بـ2 طلق ناري، وبالانتقال وبسؤال نجلها، مقيم بذات العنوان، قرر أنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، أطلق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح ناري كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة والدته على النحو المشار إليه وعلل ذلك بوجود خلافات بينهما.

وتم ضبطه وبحوزته الطبنجة المستخدمة في ارتكاب الواقعة و2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الغضب تملك منه.. القصة الكاملة لرجل أعمال أطلق النيران على طليقته فى التجمع

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