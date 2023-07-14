بلينكن: حققنا نصف تريليون دولار استثمارات مشتركة مع رابطة "آسيان"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الاجتماع مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، تناول موضوعات التعاون المشتركة مع الرابطة وتعزيز الشراكة من خلال استراتيجية شاملة.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل الدول لديها الحق في اختيار مسارها لتعزيز المصالح، مؤكدًا وجود كثير من الشراكات الاقتصادية وفي مجال مكافحة الجرائم، ومجال الطاقة مع آسيان، لافتًا إلى أن الاجتماع تناول بحث تعزيز قوتنا وتضامننا مع رابطة آسيان لتقوية المصالح.

وكشف عن أن الولايات المتحدة ومن خلال 600 شركة أمريكية تعمل في منطقة آسيان، حققت نموًا كبيرًا العام الماضي، بنحو نصف تريليون دولار استثمارات مشتركة مع رابطة آسيان، وأتاحت 500 ألف فرصة عمل في الولايات المتحدة لتعزيز التجارة.

وأردف: "نتعاون مع آسيان لإيجاد مصادر بديلة، ونقل الطاقة بشكل آمن، وقدمنا كثيرًا من الفرص والبرامج التدريبية مع آسيان لتحقيق التقدم لمجتمعاتنا".