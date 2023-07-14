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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط راكب بحوزته مخدرات متنوعة.. وآخر بمنظار محظور بمطار القاهرة

جريدة الدستور

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد رئيس الإدارة المركزية، راكبًا مصريًا بحوزته مخدرات متنوعة وآخر بحوزته منظار محظور حيازته.
الحالة الأولي كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس، حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته قطعتان من الحشيش بوزن ٢٠ جرامًا و ١٠ شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ١٠٠ قرص، تم الضبط بواسطة كل من أحمد صبري عطية مأمور الجمرك وعمرو عطية الدسوقي، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.
والحالة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الحقائب المتخلفة، حيث تم ضبط منظار محظور حيازته طبقًا للقانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، كما أفاد بذلك تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار مع راكب مصري كان قد وصل علي طيران الخطوط الألمانية القادمة من فرانكفورت، تم الضبط بواسطة كل من حسام مجدي، مأمور الجمرك، وخالد شعبان، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣.
أمر أحمد أبوبكر فؤاد، مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد فؤاد حامد، مدير الإدارة الأولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.

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