عضو "المصريين الأحرار" يرفع علم مصر على قمة سور الصين العظيم

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ضمن وفود الدول العربية المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر الحوار الصيني - العربي، اليوم الجمعة، في زيارة سور الصين العظيم.

وقام رائد مقدم، عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس الحزب لشئون التنظيم، برفع علم مصر على أعلى قمة بسور الصين العظيم وهتف" تحيا مصر" وسط إعجاب المتواجدين والتقط الحضور صورا تذكارية معه.

كما عبر الجانب الصيني عن تقديره لتلك اللافتة الوطنية وشارك هتاف «تحيا مصر» من يعرف العربية من الصينيين.

وتنطلق النسخة الرابعة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني "الحاكم" وأحزاب الدول العربية والمقرر انعقاده بدولة الصين الشعبية خلال يومي 13-14 يوليو الجاري.

جاء ذلك بدعوة رسمية لمشاركة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للنسخة الرابعة علي التوالي، وأناب عنه للحضور رائد مقدم عضو المكتب السياسي ومساعد رئيس الحزب لشئون التنظيم.

ويناقش المؤتمر مبادرة الحضارة العالمية والتبادل بين الصين والعالم العربي، والفرص والتحديات التشارك الصيني - العربي في بناء الحزام والطريق، والمؤتمر التنويري الخاص تجاه الدول العربية حول أفكار شي جين بينغ وروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الحاكم الصيني.

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