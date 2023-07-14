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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التصوير الجدارى فى الحقبة القبطية المبكرة".. ندوة بقصر ثقافة الأنفوشى غدًا

ندوة بقصر ثقافة الأنفوشي
ندوة بقصر ثقافة الأنفوشي

ينظم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، ندوة متخصصة عن الفن القبطي بعنوان "فن التصوير الجداري في الحقبة القبطية المبكرة"، غدًا السبت الموافق 15 يوليو 2023، في تمام الساعة السابعة مساءً.

فن التصوير الجداري في الحقبة القبطية المبكرة

وتقدم الندوة الدكتورة أمينة صلاح، دكتورة الآثار والفنون القبطية بجامعة الإسكندرية، ويدير الندوة الإذاعي مجدي فكري، وتأتي الندوة ضمن سلسلة ندوات ملتقى الثقافة والإبداع "شباك المعرفة".

ووفقًا لدكتورة أمينة صلاح: "تتناول الندوة أهم الرموز والموضوعات التي استخدمها الفنان القبطي في رسوماته الجدارية في الأديرة والكنائس والمقابر، مع عرض مصوّر لأهم  الأعمال التي تبرز وضوح الألوان ودقّتها، حيث إن الفن القبطي هو الابن البِكر للفن المصري القديم".

وكان قصر ثقافة الأنفوشي، شهد مؤخرًا افتتاح العرض المسرحي "أسطورة الفارس والبطل" التابع لشريحة بيت ثقافة القباري المسرحية، على مدار ثلاثة أيام، ضمن موسم المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتدور الأحداث في إطار فلسفي حول الصراع بين الخير والشر، ما بين بطل فرقة فنية يدعي النجومية الزائفة ويلقى استحسان الجمهور وبين النجومية الحقيقية التي تحمل القيم النبيلة. 

 ومسرحية "أسطورة الفارس والبطل" تأليف وأشعار سامح عثمان، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، تصميم ملابس داليا فخري وإسراء رجب، ألحان عبد الرحمن إبراهيم، تأليف موسيقى كريم ياسين، تصميم استعراضات محمد بلس، وديكور وإخراج علي عثمان.

عن قصر ثقافة الأنفوشي

يقدم قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، وعروض المسرح، بالإضافة إلى الندوات وعروض المسرح.

يذكر أن قصر ثقافة الأنفوشي، تم  افتتاحه بعد الانتهاء من عملية الاحلال والتجديد، عقب اغلاقه عام 2007، وتأسس عام 1963، وتبلغ مساحته 2500 متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويتضمن 2 مسرح صغير وكبير بسعة إجمالية 850 كرسيا، 2 مكتبة عامة، 2 مرسم للأطفال والكبار، 2 نادي تكنولوجيا معلومات، إلى جانب قاعات الأنشطة المختلفة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة الانفوشي الحقبة القبطية الفن القبطي الاثار

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