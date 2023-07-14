"الله يقويك يا ريس".. أهالى "برمبال" بكفرالشيخ يشيدون بخدمات "حياة كريمة"

أعرب أهالي قرية برمبال مركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، عن سعادتهم باختلاف أوجه الحياة، بعد مشروعات "حياة كريمة"، وأحدثت تغييرًا جذريًا في شتى القطاعات.

وقال الحاج جابر، أحد أهالي قرية برمبال، خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز": "حياة كريمة عملت شغل مكناش متوقعينه، بالنسبة للمركز التكنولوجي والجمعية الزراعية، والوحدات السكنية، وبناء المستشفى الخاصة بالمركز".

وأضاف: "مكنش في أمل تتعمل كل الإنشاءات دي في الوقت القصير ده، إحنا اتعملنا الغاز وشغل المياه وركبولنا الأسلاك الفايبر، وشغالين دلوقتي على التوصيلات النهائية للبيوت بالنسبة للغاز".

من جانبه، أعرب الحاج صبري وهو أحد أهالي قرية برمبال مركز مطوبس بكفرالشيخ، عن سعادته بما تم من إنجازات في مشروعات حياة كريمة، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بالقرى والمراكز.

وقال الحاج صبري: "بشكر الرئيس السيسي أنه اهتم بينا وعملنا كل المشروعات دي والإنشاءات دي، والخدمات اللي مكناش نحلم بيها".

وأكمل: "كنا بنوصل للخدمات بصعوبة، ونتبهدل عشان نعمل أي خدمة عايزينها، الله يقويه على الإنجازات الكبيرة اللي عملها في برمبال بشكل خاص وفي مطوبس بشكل عام، مكناش نحلم باللي وصلناله، الريس نظر للمصريين بقلب رحيم ورأفة لأحوالنا".