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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنطلق غدا.. أسوان مستعدة لاستضافة "كابيتانو مصر"

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بمديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع جامعة أسوان لتقديم أوجه الدعم لاستضافة وإنجاح فعاليات اختبارات مشروع إكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر النسخة الثانية 2023"، مشيداً بجهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتقديم سلسلة من البرامج والأنشطة والمسابقات والمهرجانات الرياضية والشبابية التى تهدف إلى تنمية المهارات وإكساب الخبرات، مع اكتشاف المواهب والمتميزين من أبنائنا الشباب ومختلف الفئات العمرية، استمراراً للجهود المبذولة لرعاية المواهب وتنمية المهارات والقدرات الشبابية.

وأشار محافظ أسوان إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوجيهات المتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسى وإهتمامه ببناء الإنسان المصرى وتطويره بمختلف المجالات، مع الاستثمار الأمثل لأوقات الفراغ وإستغلال الأفكار المبدعة والطاقات الكامنة لفئات النش والشباب وتوجيهها فى الطريق السليم لتحقيق مستقبل أفضل لهم ولوطننا الغالى مصر.

ومن جهته، أكد ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن اختبارات النسخة الثانية لمشروع إكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر2023" للموهبين مواليد 2009 سوف تنطلق يومى 15 و16 من شهر يوليو الجارى بملاعب جامعة أسوان، مشيراً بأن الإختبارات مجانية وبدون دفع أى رسوم أو مقابل مادي، حيث تجرى فى الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الواحدة ظهراً، وفى الفترة المسائية من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءاً.

وأوضح ناصر سليم بأنه من ضمن إشتراطات المشاركة فى الاختبارات أن يكون المتقدم للاختبارات من مواليد 2009 (14 سنة)، ويتم الحضور بصورة من شهادة الميلاد، وأن لا يكون المتقدم مسجل بأى نادى أو هيئة رياضية، لافتاً إلى أنه يتم حضور الاختبارات بزي رياضي (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى)، على أن يتم التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكتروني التالي (https://www.emys.app/sport/capitano2).

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