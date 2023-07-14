مواجهة التعديات على الأراضي وارتفاع معدلات الصادرات.. أبرز أنشطة الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٥١ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٧ وحتى ١٣ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض عدد من ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة في تحصيل مقابل التحسين، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فضلا عن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لواحة سيوة، والتي تعد في زيارة هي الأولى لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة، بهدف متابعة سير العمل بعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بسيوة، يرافقه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء وليد عارف مدير إدارة المهندسين العسكريين، واللواء تامر زاهر مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين

وخلال هذا الاسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، وبحث معه سبل وآليات دفع التعاون المشترك بين مصر ولبنان في المجالات الزراعية المختلفة، كما التقى ايضا الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، لبحث زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين، كذلك عقد اجتماعا وحامد العربي الحضيرى رئيس شركة ليبيا للاستثمار والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث معه سبل تعزيز استثمارات الشركة في مصر حيث تعمل في مجال الاستثمار الزراعي وكذلك الانتاج النباتى والداجنى والسمكى.

كما التقى وزيرا الزراعة، والتنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة ملفات التعاون في مجال الحفاظ على الأراضي الزراعية ورفع كفاءة منافذ السلع الغذائية، كذلك استقبل القصير، رئيس البنك الزراعي المصري وقيادات البنك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحث معهم سبل دفع التمويل الزراعى والتيسيرات التمويلية للمشروعات الزراعية، وزيادة القيمة التسليفية لبعض المحاصيل الاستراتيجية.

بينما بلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2023 وحتى 5 يوليو 2023 بلغت حوالي 4 مليون و654 ألف و246 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 717 ألف و896 طن عن العام الماضي، كما تم خلال الفترة من 23/6/2023 حتى 6/7/2023 تم الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار.

وزار عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبنانى، والدكتور ابراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق، بعض المشروعات الزراعية المتميزة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، يرافقهم الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية؛ للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية في هذا المجال، كما وقع الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل عبد الخالق عميد كلية الطب البيطري بجامعة بدر؛ لتدريب طلبة الكلية داخل أقسام المعهد، وكذلك اشتراك الخريجين في الدورات المتخصصة التي يقدمها المعهد.

فيما اعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، ان اجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو الماضي، بلغت حوالي ٩٩٢ الف و ٨١٨ طن، كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد السابع من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر يوليو ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : كلمة من قلب الديوان

وأكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انتهاء إجراءات تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والاورمان بين اللجان المعنية من وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي بحضور د إيهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحدائق الحيوان وبعض قيادات الوزارتين ومشاركة فريق التطوير والتشغيل، كذلك زار وفد منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو" محطة بحوث جنوب سيناء برأس سدر التابعه لمركز بحوث الصحراء وذلك فى إطار التنسيق لتنفيذ مشروع تحسين سبل العيش المستدام لاهالى جنوب سيناء.

وأصدر معهد بحوث امراض النباتات تقريرا يتضمن أنشطة المعهد المختلفة، فيما يتعلق بمتابعة الحالات المرضية للمحاصيل المختلفة ونشاطه فيما يتعلق بالإرشاد والتدريب خلال شهر يونيو الماضي، كما اطلق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية تحت عنوان: دور المعامل المعتمدة في منظومة سلامة الغذاء، كما شارك المعمل في المؤتمر الأول لتصدير الحاصلات الزراعية والذي يدور حول استراتيجية النمو وثقافة التصدير وإعداد المًصدر، كما استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفدا من جامعة زيجانج الصينية، حيث تم تفقد الاقسام التابعة للمعمل، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٥٠٠٠ شهادة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.