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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 42 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 14 سفينة، وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 716 شاحنة، و260 سيارة.

وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 337 شاحنة، و233 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 35000 طن بضائع، 379 شاحنة، و27 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال 4 سفن وهي: GOLDEN ADAL، القاهرة، بوسيدون اكسبريس، والحرية 2، بينما تغادر ثلاث سفن وهي: AKEA - R وعلى متنها 27000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، وادي العرب وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل والقاهرة.

بينما غادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و 160 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي  سينا، بريدج، وايلة.

كما يستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة هيمالايا، وعلى متنها 200 طن معدات قادمة من سلطنة عمان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3150 راكبًا بموانئها.

مصر السويس سفاجا بورتوفيق موانئ البحر الاحمر ميناء

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