بـ 6 ِإجراءات.. استعدادات فرنسا لمواجهة أعمال الشغب في احتفالات العيد الوطني

تستعد فرنسا، للاحتفال بالعيد الوطني "يوم الباستيل"، في أجواء أمنية متوترة، خاصة عقب أعمال الشغب الأخيرة التى شهدتها البلاد، أثر مقتل مراهق برصاص شرطي خلال عملية تدقيق مروري، بعدة ليال من أعمال الشغب وأضرار كبرى.

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية، تقريراً عن الإجراءات التي أعلنت عنها فرنسا تجنباً لأعمال العنف المتوقعة، وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن حزمة تدابير أمنية "استثنائية" لتأمين الفرنسيين خلال احتفالاتهم، وتحسبا لاندلاع أي أعمال عنف جديدة في البلاد.

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس إيمانويل ماكرون، لن يلقي خطابا بمناسبة العيد الوطني، كما جرت العادة، رغم أنه حدد ذلك اليوم موعدا لتقييم فترة "100 يوم" التي وعد بها في 17 أبريل الماضي، في محاولة للتهدئة بعد توترات شهدتها البلاد على خلفية قانون إصلاح نظام التقاعد.

2- نشر 130 ألف شرطي في فرنسا لتأمين احتفالات العيد الوطني

نشر 130 ألف من رجال الشرطة والدرك في عموم فرنسا خلال العطلة القادمة بواقع 45 ألفا كل مساء، مدربين خصيصا على مواجهة العنف في المدن، مع تعليق خدمات الحافلات والترام، مضيفا أنه سيتم نشر 34 ألف من رجال الإطفاء خلال النهار و40 ألفا في الليل، للاستجابة لأي طلب استغاثة.

3- حظر استخدام الألعاب النارية

حظرت السلطات الفرنسية بمرسوم حكومي استخدام الألعاب النارية بكل أنواعها في جميع أنحاء البلاد خلال العيد الوطني ، وذلك في إطار القيود الأمنية المشددة وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات في المناسبة الوطنية.

4- حظر المظاهرات

وقرر وزير الداخلية الفرنسي، حظر تنظيم المظاهرات حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، وذلك وسط مخاوف حيال اندلاع أعمال عنف جديدة خلال الاحتفالات.

5- وضع مناطق تحت المراقبة

وضع مناطق معينة تحت المراقبة المشددة وخاصة في منطقة "إيل دو فرانس"، و"إيسون" و"ليون" بالإضافة إلى العديد من المناطق التي شهدت أعمال شغب، ومن المحتمل أن تؤدي أعمال العنف هذه إلى أضرار وحرق الممتلكات العامة، كما تشير المعلومات الاستخباراتية إلى احتمالية استهداف ليس فقط رجال الشرطة بل رجال الإطفاء أيضا.

6- انتشار مكثف للمروحيات لتأمين احتفالات العيد الوطني بـ فرنسا

كما تم وقف سير الباصات والترامواي في كل المنطقة الباريسية، حتي 15 يوليو، وفي باريس سيتم نشر حوالى عشرة آلاف شرطي ودركي في العاصمة والدوائر المحيطة بها، فضلاً عن انتشار مكثف للمروحيات لتأمين احتفالات العيد.

عروض عسكرية للجيش الفرنسي في جادة الشانزليزيه

تتضمن الاحتفالات بالعيد الوطني العرض العسكري التقليدي، بحضور رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي يحل ضيف شرف على فرنسا في ذكرى 14 يوليو، إلى جانب الرئيس الفرنسي، في جادة الشانزليزيه قبل مأدبة عشاء رسمية في متحف اللوفر.

كما سيفتتح العرض 240 فردًا من القوات المسلحة الهندية على أن يشمل العرض الجوي ثلاث طائرات رافال هندية، وستشمل الاحتفالات هذه السنة 6500 مشارك بينهم 5100 سيرا على الأقدام، كما ستشارك في العرض أكثر من 60 طائرة بينها طائرات أجنبية و28 هليكوبتر و157 آلية و62 دراجة نارية برفقة 200 حصان من الحرس الجمهوري في الشانزليزيه.