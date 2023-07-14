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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الإليزيه: ماكرون يمنح رئيس الوزراء الهندى وسام جوقة الشرف

مودي
مودي

أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الجمعة، عن منح رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر.

وأشار الإليزيه إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منح رئيس الوزراء الهندي، ضيف الشرف في احتفالات 14 يوليو، وسام جوقة الشرف من رتبة الصليب الأكبر، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف الإليزيه أن هذا الوسام يشكل تحية لدور رئيس الوزراء الهندي في علاقة الصداقة والثقة الممتازة بين باريس ونيودلهي، ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الهندي مع الرئيس الفرنسي، صباح اليوم الجمعة، العرض العسكري لليوم الوطني في الشانزليزيه.

كما قلّد منسق الفيديو في وكالة "فرانس برس" أرمان سولدين، الذي لقي مصرعه خلال تأدية عمله في أوكرانيا في التاسع من مايو الماضي، وسام جوقة الشرف من رتبة فارس.

ومنح أرمان سولدين رتبة فارس بمفعول يبدأ في 28 يونيو 2023، بموجب مرسوم صادر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقبل أيام، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

- ما هو وسام جوقة الشرف؟

ووسام جوقة الشرف، أو الليجيون دونور، هو وسام فرنسي أنشأه نابليون بونابرت في 19 مايو 1802، ويعد أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وينقسم إلى 5 رتب، هي: رتبة فارس، رتبة ضابط، رتبة قائد، رتبة قائد عظيم، ورتبة الصليب الأكبر.

الإليزيه رئيس الوزراء الهندي وسام جوقة الشرف الرئيس الفرنسي نيودلهي

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