"الاتصالات": ارتفاع مشتركي الانترنت الأرضي الي 11.32 مليون بنهاية الربع الأول 2023

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر اليوم عن وزارة الاتصالات ان إجمالي عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL ارتفع إلى 11.32 مليون مشترك بنهاية الربع الأول للعام الجاري "يناير - مارس 2023"، مقارنة بنحو 10.34 مليون مشترك عن نفس الفترة العام الماضي بزيادة سنوية 990 الف مشترك وبمعدل نمو سنوي 9.5.%

- إجمالي عدد مستخدمي الانترنت المحمول

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" علي نسخة منه أن اجمالي عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 69.86 مليون مستخدم بنهاية الربع الأول للعام الجاري "يناير - مارس 2023 " مقارنة بنحو 64.58 مليون مستخدم عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع التقرير ان اجمالي عدد مشتركي الـ "يو اس بي مودم" سجل نحو 2.52 مليون مستخدم خلال الفترة يناير - مارس 2023، مقارنة بنحو 2.19 مليون مشترك عن نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالي الماضي ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار 5 سنوات متتالية.

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه، وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي لمصر 5% فى العام المالي الماضي كما نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار.