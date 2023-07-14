محافظ دمياط: تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر 129%

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر، حتى أمس الخميس، معدل ١٢٩.٩٠٪، بما يعادل ٦٠٤٠٧ أطنان، و٩٠ كجم، مما يؤكد انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذي بدأ خلال شهر أبريل ٢٠٢٣.

وأكدت "عوض" أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين، مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل باستمرار من خلال مديريتيّ الزراعة والتموين.

وفي هذا الصدد، وجّهت محافظ دمياط بالتيسير على المزارعين خلال التوريد، ورصد أي معوقات والعمل على حلها.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح بمحافظة دمياط هذا العام ٣١٠٠٢ فدان.