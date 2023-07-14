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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة فورية لـ60 حالة تعد وتحرير 15 محضر فى حملة بأشمون بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

 شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون و بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة، لرفع و إزالة الإشغالات و التعديات علي الطرق و الشوارع و الميادين بنطاق المدينة. 

 و أشار المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة أشمون أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق ، و30 حالة ضبط ، و تنفيذ إزالة فورية لـ 60حالة إشغال، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات و المواطنين.

 وأكد رئيس المدينة على استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع  كافة الإشغالات بالمدينة و بنطاق الوحدات المحلية القروية و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وكان اللواء ‘براهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد  شدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و الأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية و الميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات و التعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة و التجميل و رفع كفاءة الشوارع و الأرصفة و الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

إزالة فورية إزالة الاشغالات إجراءات القانونية أسفرت اشغال طريق إشغالات اتخاذ كافة الإجراءات

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