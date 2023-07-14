إزالة فورية لـ60 حالة تعد وتحرير 15 محضر فى حملة بأشمون بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون و بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة إشغالات مكبرة، لرفع و إزالة الإشغالات و التعديات علي الطرق و الشوارع و الميادين بنطاق المدينة.

و أشار المحاسب خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة أشمون أن الحملة أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق ، و30 حالة ضبط ، و تنفيذ إزالة فورية لـ 60حالة إشغال، وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات و المواطنين.

وأكد رئيس المدينة على استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات بالمدينة و بنطاق الوحدات المحلية القروية و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وكان اللواء ‘براهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و الأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية و الميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات و التعديات المخالفة بالطريق العام، والمتابعة الدورية لأعمال النظافة و التجميل و رفع كفاءة الشوارع و الأرصفة و الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة، ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.