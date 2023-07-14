دراسة أمريكية: الاستخدام العالى للزيوت النباتية يزيد فرص الإصابة بالسمنة والسكرى

أشارت الدراسات في الفترة الأخيرة إلى ارتباط الاستخدام العالي للزيوت النباتية بمرض السمنة ومرض السكري، بالإضافة إلى الإصابة بالتوحد ومرض ألزهايمر، والإصابة بالقلق والاكتئاب، بالإضافة إلى التهاب القولون التقرحي، وهو نوع من مرض التهاب الأمعاء.

وبحسب موقع "Hindustan times" فقد قام باحثون في جامعة كاليفورنيا بفحص أمعاء الفئران التي كانت تتغذى باستمرار على نظام غذائي غني بالزيوت النباتية لمدة تصل إلى 24 أسبوعًا في المختبر، ووجدوا أن البكتيريا المفيدة تقل وتزداد البكتيريا الضارة، على وجه التحديد البكتيريا الإشريكية والقولونية والغازية والملتصقة، وهي حالات يمكن أن تؤدي إلى التهاب القولون.

وتابعت الدراسة، خاصة تناول زيت فول الصويا، فهو زيت الطعام الأكثر استخدامًا في الفترة الأخيرة، وقد بدأ إنتاج فول الصويا في السبعينيات لاستخدامه كعلف للحيوانات، وكان زيت فول الصويا أحد النواتج الثانوية للاتجاه المتزايد للنمو، واعتبره البعض مصدرًا جيدًا للبروتين، فهو سهل الإنتاج وسعره رخيص.

- حمض اللينوليك المفرط بزيت فول الصويا يؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء

وقد صرح الطبيب بانويل مارك، بأن حمض اللينوليك في زيت فول الصويا هو المكون الرئيسي له، وقال: "تحتاج أجسامنا إلى 1-2% من حمض اللينوليك يوميًا وهو موجود بكثرة في مكون فول الصويا، ولكن لا يعلم الناس أن حمض اللينوليك المفرط يؤثر سلبًا على ميكروبيوم الأمعاء.

ويستكمل "مارك"، "إن اتباع نظام غذائي غني بزيت فول الصويا يشجع على نمو البكتيريا الإشريكية القولونية الملتصقة في الأمعاء، وتستخدم هذه البكتيريا حمض اللينوليك كمصدر للكربون لتلبية متطلباتها الغذائية، علاوة على ذلك، فإن العديد من البكتيريا المفيدة في القناة الهضمية غير قادرة على تحمل حمض اللينوليك وتموت، مما يؤدي إلى نمو البكتيريا الضارة، وتم التعرف على الإشريكية القولونية الملتصقة الغازية في البشر بسبب أنها تسبب مرض التهاب الأمعاء".

وأضاف، "الزيوت النباتية، خاصة فول الصويا مزيج من البكتيريا الجيدة التي تموت، والبكتيريا الضارة التي تنمو، والتى تجعل الأمعاء أكثر عرضة للالتهابات، لذلك للحصول على أمعاء بصحة جيدة يجب الحد من تناول الزيوت النباتية والزيوت المهدرجة، حتى لا تتسرب السموم بعد ذلك من الأمعاء وتدخل مجرى الدم، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالعدوى والحالات الالتهابية المزمنة، مثل التهاب القولون.

- أمراض القلب مرتبطة بالدهون المشبعة

وتابع الطبيب، أيضًا أمراض القلب مرتبطة بالدهون المشبعة، فقد أظهرت الدراسات أنها غير صحية، وتكون تلك الدهون موجودة بكثرة في الزيوت النباتية، مشيرًا إلى أن حمض اللينوليك هو حمض دهني أساسي يحتاج الجسم إلى كمية صغيرة منه، ولكن مجرد الحاجة إلى شيء ما لا يعني أن الكثير منه مفيد للجسم، فالعديد من أغشية الجسم، في الدماغ مثلًا تتطلب حمض اللينوليك لكي تعمل الخلايا بشكل صحيح.

ووفقًا لـ"بانويل"، فإن زيت الزيتون يحتوي على كميات أقل من حمض اللينوليك، مع أنه زيت نباتي فهو زيت صحي للاستهلاك، ويعتبر أساس أى حمية غذائية، ويعتبر صحيًا للغاية، لذلك يوصى به.