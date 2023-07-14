نقدم لكم موعد أحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز لعام 2023.

إذ تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأحتفال بعيد النيروز في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023.

موعد احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد النيروز ٢٠٢٣

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداس الإلهي، صباح 12 سبتمبر 2023، بمقر مطرانياتهم المختلفة بالتزامن مع احتفالات الكنيسة بعيد النيروز 2023.

ويقول البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117، في عظة له عن«عيد النيروز»، أنه نحتفل كل عام في مثل هذا الوقت بعيد النيروز وهو رأس السنة القبطية (أول توت) أو عيد الشهداء. و

وتابع: الأقباط جعلوا لأنفسهم تقويم خاص بهم هو التقويم القبطي أو تقويم الشهداء والذي يبدأ بسنة 284م. وهي بداية عصر ديوقلديانوس الذي كان من أقسى عصور الاضطهاد التي مر بها الأقباط.

◄الأصل التاريخي لعيد النيروز

وعيد النيروز هو عيد رأس السنة المصرية هو أول يوم في السنة الزراعية الجديدة، وقد أتت لفظة نيروز من الكلمة القبطية ني - يارؤو، وهي الأنهار، وذلك لأن ذاك الوقت من العام هو ميعاد اكتمال موسم فيضان النيل سبب الحياة في مصر ولما دخل اليونانيين مصر أضافوا حرف السي للأعراب كعادتهم (مثل أنطوني وأنطونيوس) فأصبحت نيروس فظنها العرب نيروز الفارسية..

ومع عصر دقلديانوس أحتفظ المصريين بمواقيت وشهور سنينهم التي يعتمد الفلاح عليها في الزراعة مع تغيير عداد السنين وتصفيره لجعله السنة الأولي لحكم دقلديانوس =282 ميلادية = 1 قبطية = 4525 توتية (فرعونية)، ومن هنا أرتبط النيروز بعيد الشهداء.

عيد النيروز هو بداية أعياد الكنيسة القبطية وإعلان بدأ تتابعها البهيج، وبدأ السنة الطقسية الليتورچية. اتخذت الكنيسة من تذكار الشهداء بدأ تقويمها المعروف بتقويم الشهداء، وهو التقويم الذي اتخذ من سنة اعتلاء الطاغية دقلديانوس عرش الامبراطورية بداية له، تخليدًا لشهداء الكنيسة القبطية الذين حفظوا الإيمان ولم يحبوا حياتهم حتى الموت في سبيل الحفاظ عليه.

◄التَّقوِيمُ الكَنَسِيُّ القِبْطِيُّ



ويقول القمص أثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس اللاهوتية، في مقاله له عن «التَّقوِيمُ الكَنَسِيُّ القِبْطِيُّ»، أن عيد النيروز هو بداية أعياد الكنيسة القبطية وإعلان بدأ تتابعها البهيج، وبدأ السنة الطقسية الليتورچية اتخذت الكنيسة من تذكار الشهداء بدأ تقويمها المعروف بتقويم الشهداء، وهو التقويم الذي اتخذ من سنة اعتلاء الطاغية دقلديانوس عرش الامبراطورية بداية له، تخليدًا لشهداء الكنيسة القبطية الذين حفظوا الإيمان ولم يحبوا حياتهم حتى الموت في سبيل الحفاظ عليه.

وتابع: وكلمة نيروز هي فارسية الأصل وتعني اليوم الجديد، وعيد النيروز هو بداية التقويم الكنسي ووضع الأچندة الطقسية الليتورچية، والتي وفقًا لها يتم ترتيب وضبط الدورات الطقسية كي تكون السنة - كل سنة - مقبولة، فتقويمنا مرتبط بخلاصنا ومستقبلنا الأبدي، ليس كعودة إلى الماضي، بل كحياة حاضرة نحياها معاشة الآن.