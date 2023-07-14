بينها حفل فرقة "الخان" بقصر الأمير طاز.. أجندة الدستور الثفافية

ما بين أمسيات فنية وثقافية، يحتشد اليوم الجمعة الموافق 14 يوليو 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

ففي الحادية عشر صباحا، يفتتح بمكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، معرض “دعم وتطوير الحرف اليدوية”، والذي يستمرة لمدة أربعة أيام، ويضم منتجات التطريز والكورشيه والمصنوعات الجلدية وغيرها من الحرف اليدوية.

وفي الثامنة مساء، يستقبل مركز إبداع قصر الأمير طاز، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل فني موسيقي، والذي تحييه فرقة “الخان” الفنية.

حيث تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية لكبار مؤلفي وملحني الموسيقى العربية، من بينها: "آه يالالي، ميدلي محرم فؤاد، ميدلي عبد الحليم حافظ، "أما برواه"، ميدلي عدوية، "بعيد عنك"، "ليلة ما جاني الغالي"، "بفكر في اللي ناسيني"، ومجموعة متميزة من أغاني التسعينيات.

ــ صالون نجيب الثقافي

وفي الخامسة والنصف، تعقد أمسية جديدة من أمسيات صالون نجيب الثقافي، ويتضمن فقرات ثقافية وفنية من بينها: مناقشة قصة “جلسة ملكية” للكاتب زكريا صبح. قصة “صورة احترافية لشيطان” للكاتبة ألفت عاطف. “حكاية حماة نجيب الريحاني”، حكاية جديدة يقدمها الباحث في التراث المصري خطاب معوض خطاب. ويقدم الكاتب شعبان عبد الكريم قصة بعنوان “سيدي محب”. بينما يلقي الشاعر فؤاد أبو الليل قصيدة بعنوان “عزبة حنور”. ويلقي الباحث طارق الشريف محاضرة بعنوان “الأبواب في مصر القديمة”. كما يقدم الكاتب دكتور محمد نجيب محاضرة عن الكتابة بعنوان “الفكرة بنت شقية”. ويحتفي الصالون بالكاتبة شيرين فتحي الفائزة بجائزة الدولة التشجيعية، وتتحدث عن خطوات صناعة المجد. بالإضافة إلي عرض فيلم الأنيميشن القصير الحاصل على العديد من الجوائز "WindUp"، كتابة وإخراج يبينج جيانج.

ــ عرض ومناقشة فيلم Ninotchka

وفي الخامسة والنصف، وضمن فعاليات نادي سينما مكتبة مصر الجديدة العامة بالعروبة، يعرض الفيلم الروائي الطويل “Ninotchka” أو “نينوتشكا”، ويعقب العرض مناقشة حول الفيلم مع الحضور، يقدمها الناقد الفني دكتور سامح توفيق والكاتب أحمد العرابي.

وفيلم “نينوتشكا"، روائي طويل من إنتاج عام 1939، وتبلغ مدة عرضه 110 دقيقة، من إخراج إرنست لوبيتش، وبطولة جريتا جاربو، ميلفين دوجلاس، بيلا لوجوسي، فينكس بريسات، وبيس فلاورز. وتدور أحداث الفيلم في أجواء رومانسية.

ــ "نور النبي" بمركز ابداع قبة الغورى

كما يستضيف مركز إبداع قبة الغورى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء حفل فرقة "نور النبى" للشيخ عبد الله بكير.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مقتطفات من القصائد بمشاركة الشيخ جابر الذهبى الأقصرى منها: صلاة الفاتح، حيته يوم الغار، الكحلاوي، صلى الله على محمد، سلبت ليلى، روضة الهادى، يا أهل المدينة، يا جمال النبى وآه يا جماله، صفه لى، ابتهال، البردة، يا رسول الله أجرنا، أيه العمل يا أحمد، عودى يا ليالى الرضا.

ــ قراءات قصصية بمعرض مكتبة الإسكندرية

وضمن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، تعقد في السابعة مساء، أمسية ثقافية بعنوان “قراءات قصصية”، بمشاركة الكتاب: أمل رفعت، دكتورة جيهان الدمرداش، دكتورة داليا بدوي، ريم أبو الفضل، دكتورة شهد الشنديدي، عمر سليمان، محمد حسني عليوة، دكتور محمد عبد الرازق، أماني عز الدين، دكتورة مني قابل، ناهد تاج، ماجد وهيب، هبة فاروق، هالة الزقم، وتدير الأمسية وتقدمها الكاتبة دكتورة حنان الشرنوبي.

وفي الثالثة عصرا، تعقد ندوة بعنوان “ممتلئ بالفراغ .. التعافي من الإدمان”، ويقدمها الدكتور عماد رشاد عثمان. وفي نفس التوقيت تقام ورشة عمل بعنوان “كيف تكتب روايتك الأولي”، مع الكاتب أحمد مهني.

وفي الخامسة ورشة عمل أخري عن إنتاج الأفلام الوثائقية، مع المخرج محمد رضا. وفي الخامسة مساء أيضا يلتقي جمهور المعرض مع الفنان فتحي عبد الوهاب، وذلك علي المسرح الصغير لمكتبة الإسكندرية. وفي السادسة مساء، عرض عجائب العلوم، بمركز القبة السماوية العلمي بالمكتبة.