المطران جورج شيحان في زيارة إلى دير مار جرجس البطريركي بمصر القديمة

أجرى المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، يرافقه الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر والزائر الرسولي على شمال أفريقيا، اليوم الخميس، زيارة إلى دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

كان في استقباله قدس الأب الأرشمندريت ذمسكينوس الازرعي رئيس الدير، الذي نقل أدعية صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس ثيوذوروس الثاني.

ومن ثم رافق رئيس الدير الضيف الكريم والوفد المرافق له من أبناء الرعية المارونية في مصر، في جولة لتعرف على معالم الدير الروحية والأثرية والتاريخية.

وتستعد ابرشية القاهرة المارونية للأحتفال بعيد القديس شربل، والذي يوافق تذكاره في 23 من الشهر الجاري، ويجئ الاحتفال به هذا العام مميزا، حيث خصصت الأبرشية اسبوعا كاملا لإقامة قداسات احتفالية بتذكاره تجتمع فيه الطوائف الكاثولكية السبع للأحتفال في كاتدرائية "مار يوسف المارونية" بحي الظاهر.