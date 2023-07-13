الشوط الأول.. الأهلى يكتفى بثلاثية فى شباك الزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 31 المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز، بتقدم المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية الأهلي حسين الشحات في الدقيقة الأولى و36 من عمر الشوط الأول، وعلي معلول في الدقيقة 46.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص السهلة المهدرة من جانب لاعبي المارد الأحمر.

أحداث الشوط الأول

جاء الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة الأولى بعد كرة طولية من محمد الشناوي أخرجها حسام عبدالمجيد بالخطأ قبل أن يخطف الشحات الكرة، ويتقدم ويسددها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد صبحي.

الأهلي استمر في الضغط، وكاد أن يسجل الهدف الثاني بعد تصويبة رائعة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الزمالك.

الظهور الهجومي الأول للزمالك في الدقيقة العاشرة بعد خطأ من ديانج الذي فشل في الاحتفاظ بالكرة؛ ليخطف الجزيري الكرة ويسددها بعيدة عن المرمى.

أخطر فرصة للزمالك في الدقيقة 16 بعد تمريرة رائعة من أحمد فتوح إلى سيد عبدالله الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها وصلت سهلة إلى حارس مرمى الأهلي.

الأهلي أضاع فرصة الهدف الثاني في الدقيقة 20 بعد تمريرة من حسين الشحات إلى كهربا الذي وضع الكرة ضعيفة فوق محمد صبحي ليتمكن حاتم سكر من إخراجها قبل أن تسكن الشباك.

انطلاقة رائعة من بيرسي تاو الذي راوغ حاتم سكر ثم محمد عبدالغني، ليسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالدفاع وتنتهي الخطورة.

حسين الشحات تمكن من تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 36 بعد انطلاقة، وتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت محمد صبحي وسكنت الشباك.

الحكم محمود البنا منح حسام عبدالمجيد البطاقة الصفراء في الدقيقة 43 بعد تدخل عنيف على حسين الشحات.

علي معلول سجل الهدف الثالث لصالح الأهلي بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل محمد صبحي في إبعادها وسكنت الشباك.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني -ياسر إبراهيم -محمد عبدالمنعم -علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا -بيرسي تاو.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني.

خط الوسط: أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبدالله "نيمار".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري ومحمد طارق ومحمد أشرف "روقا" وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد عبدالرحيم " إيشو" ومحمد صلاح وناصر منسي.