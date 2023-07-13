تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل بالقاهرة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع تقاطع امتداد محور الحضارة مع كورنيش النيل مما يستلزم غلقا كليا لكوبري العاشر بالاتجاهين وكذا غلق منزل الطريق الدائري المؤدى لمناطق زهراء مصر القديمة.

وأوضحت أن ذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 14/7/2023 الساعة 12 صباحًا لحين إنتهاء الأعمال.. مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

القادم من متحف الحضارات إلى طريق كورنيش النيل يسلك شارع بين الأديرة استكمالًا لجامع عمرو بن العاص وصولًا إلى نفق الملك الصالح إلى طريق كورنيش النيل.

أما القادم من طريق الكورنيش اتجاه متحف الحضارات يسلك طريق كورنيش النيل وصولًا إلى نفق الملك الصالح استكمالا لجامع عمرو بن العاص وشارع بين الأديرة وصولًا إلى شارع الفسطاط.

وبالنسبة لمحور الكورنيش استمرار السير في الاتجاهين دون أي تعديل.

وغلق منزل زهراء مصر القديمة من الطريق الدائري واستكمال السير من منزل الكورنيش.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.