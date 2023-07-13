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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسين الشحات يضيف الهدف الثانى للأهلى فى مرمى الزمالك بالدورى

حسين الشحات
حسين الشحات

أضاف حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الأهلي في مرمى الزمالك بالمباراة المقامة بينهما، والمؤجلة من الجولة الـ31 للدوري الممتاز.
وجاء هدف حسين الشحات الثاني في الدقيقة 35 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك، بعدما أخطأ محمد صبحي، حارس الزمالك في إبعادها.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك.

جاء الهدف في الدقيقة الأولى بعد كرة طولية أخرجها حسام عبدالمجيد بالخطأ قبل أن يخطف الشحات الكرة، ويتقدم ويسددها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد صبحي.

وأرسل محمد مجدي أفشة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، وارتطمت بالقائم الأيسر لمحمد صبحي، وخرجت من الملعب.
ولعب محمد مجدي أفشة كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة الثامنة، وأبعدها حسام عبدالمجيد من المنطقة قبل أن يسددها كهربا برأسه.
وسدد سيف الجزيري الكرة ناحية مرمى الأهلي في الدقيقة العاشرة ومرت الكرة بجوار القائم الأيمن.
وهدد الزمالك المرمى للمرة الأولى في الدقيقة 16 بعدما تسلم سيد نيمار تمريرة زيزو، واخترق منطقة جزاء الأهلي وسدد الكرة بيمناه بين يدي الشناوي.

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